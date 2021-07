Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, protagonizó un emotivo momento en laSexta al recordar el pasado de su familia en Gandía, ciudad que, según ella misma contó, le ha "dado todo". "Yo sé de dónde vengo, porque mi madre me lo ha dicho en muchas ocasiones. Mi madre es hija de criados, porque en Gandía, hace simplemente dos generaciones, había criados y señoritos a los que servir", expresó la nueva ministra, tras lo que contó que a su madre "la sacaron del colegio porque era mujer y su destino, por su clase social, era coser y hacer cosas de casa".

"Y sin embargo, las dos nietas de aquel criado somos ingenieras de telecomunicaciones y una de ellas ahora es ministra", destacó la portavoz del Ministerio de Ciencia, quien defendió que "el socialismo, la educación pública, y el sistema de bienestar ha repartido oportunidades a la gente sencilla". "Mi familia es la representativa de la gran mayoría de este país y yo creo que eso es lo que vamos a imprimir nosotros. No vamos a olvidar nunca de dónde venimos y, sobre todo, que nos debemos también a que este país siga dando oportunidades a los que menos tiene, aseguró.

Además, Morant recordó cómo recibió la llamada de Pedro Sánchez en la que le ofreció ser ministra: "La recibí sentada, que es la mejor manera porque una llamada de estas no te mantiene en pie; me llamó el presidente con un entusiasmo y una energía que es la que nos han inyectado desde el primer día y era imposible decir que no, aunque esto ni se sueña ni se piensa, es inimaginable", expresó, a lo que añadió: "Entrábamos en un proyecto tan ilusionante que a pesar de que dejas tu Gandía, la ciudad que te lo ha dado todo, vienes con total energía".

Tras colgar la llamada con el presidente del Gobierno, lo primero que hizo Morant, tal y como indicó en laSexta Noche, fue ir a ver a su madre, a la que aconsejó que se sentara para recibir la noticia. "Cuando se lo conté, se puso a llorar", dijo a Iñaki López. Y es que aquella mujer que no pudo estudiar, ha podido ver, sin embargo, cómo su hija llegaba a ser ingeniera de telecomunicaciones y ahora ministra del Gobierno de España.

La ministra ha compartido en su perfil de Twitter este fragmento de la entrevista en laSexta Noche, una publicación que rápidamente se ha hecho viral y ya cuenta con cerca de 8.000 'Me gusta' y 2.000 'retuits'. Entre las personas que han reaccionado a su tuit se encuentran miembros del PSOE, como Ibán García, secretario Federal Ejecutivo de Cultura y Deportes del partido en el Parlamento Europeo, quien ha dicho sentirse "muy identificado" con las palabras de Morant. "Sabemos que no es para nada impostura, sino que proviene de un sentimiento profundo", apostilló.

También Carmen Baños, diputada socialista por Murcia en el Congreso, ha alabado a la nueva portavoz del Ministerio de Ciencia: "¡Qué grande eres! Qué lujo! ¡Qué pedazo de Ministra tiene este país! ¡Cuántas personas representas! ¡Qué orgullo socialista!".