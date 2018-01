PUIGDEMONT SE ENFRENTA A LOS CIUDADANOS

Gonzo 'ha llevado' hasta Barcelona a Puigdemont para que se enfrente a los ciudadanos tras las elecciones del 21D. "Yo soy independentista y no voté, algo está pasando aquí si hay gente independentista que no fue a votar", le ha recriminado un ciudadano. Un hombre, al que le parece bien que gobierne desde Bruselas, no ha dudado en definirle: "Puigdemont es el Dalí de la política, es algo surrealista".