LAMENTA QUE NO HAY OFICINA DEL INEM NI CONTRATOS FIJOS

Dinero negro, criterios arbitrarios... ¿cómo funciona el sistema de contratación de los jornaleros en Andalucía?: "Estás desprotegido"

El jornalero David Pérez explica a nuestras abuelas catalanas y andaluzas de Bienvenidas al sur cómo es el sistema de contratación en el campo en Andalucía: "Te dan el sobrecito por lo que tú has trabajado y no puedes reclamar, si lo haces, te expones a que no te vuelvan a llamar".