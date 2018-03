Pablo Iglesias defiende la despenalización del 'top manta': "No se puede perseguir al que se busca la vida para alimentar a su familia"

INSISTE EN QUE SE PERSIGA AL FALSIFICADOR

"No se puede ir contra el mantero. Hay que perseguir al falsificador", afirma Pablo Iglesias, líder de Podemos, que insiste en que no se trata de legalizar el 'top manta' sino de que un ciudadano no tenga que ir a prisión por vender bolsos para vivir. "Si alguien debe perder la nacionalidad española son los corruptos que roban a los ciudadanos", añade.