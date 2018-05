"No lo publicamos porque no teníamos suficientes pruebas": esto es lo que sabe Ignacio Escolar del máster de Pablo Casado

"Hace más de un mes le pedimos información sobre el cronograma de sus estudios universitarios porque nos habían llegado algunas peculiaridades, como que tardase tantos años en aprobar en ICADE y que en muy poco tiempo aprobara de golpe medio curso de Derecho", asegura Escolar en Al Rojo Vivo.

"Esto me parece lo más relevante de la información. En eldiario.es llevábamos tiempo investigando pero no habíamos publicado porque no teníamos la información necesaria", continúa Escolar, que insiste no obstante en que lo más relevante en el currículum académico de Casado es su máster: "No sólo lo creemos nosotros, sino también la jueza que investiga el caso de un máster que aprobó en el mismo centro, con el mismo tutor y un profesorado similar al de Cristina Cifuentes pero en una promoción anterior".

Escolar aclara además que el curso de Casado "es prácticamente el mismo máster con algunas modificaciones por la entrada en vigor del plan Bolonia" y asegura que el vicesecretario de Comunicación del PP tendrá que intentar explicar dos cosas:

- ¿Cómo consigue convalidaciones por 2/3 de todo el máster cuando él tiene una licenciatura en Derecho?

- ¿Quién autorizó que Casado pudiese cambiar cuatro asignaturas que exigían exámenes y asistencia a clase sin conocer siquiera a los profesores de esas asignaturas?

Casado: "No era tan poderoso para que me regalaran una carrera"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, asegura en Al Rojo Vivo que "más del 10% de los alumnos hacen dos carreras a la vez" y explica que "sólo le convalidaron siete asignaturas" de 36 y en el "último curso superó 12, de las cuales dos ya las tenía preparadas". "Es lo más normal de cualquier persona", señala.