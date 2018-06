Rifirrafe entre Antonio Pérez Henares y Angélica Rubio a cuenta del franquismo: "La Ley de Memoria Histórica es la ley de mentira histórica"

DICE QUE SE BUSCA EL ODIO ENTRE ESPAÑOLES

Antonio Pérez Henares asegura en ARV que le "importa un rábano la lápida de Franco y toda la parafernalia" y asegura que "si hay que llevárselo de allí que se lo lleven" pero acusa a Zapatero de "utilizar el franquismo como elemento de confrontación a los españoles", algo a lo que Angélica Rubio no ha dudado en responder: "No te has leído la Ley de Memoria Histórica".