Will Smith demuestra que sí se sabe 'La Bamba' cantando a pleno pulmón en el coche

TRAS LAS CRÍTICAS DE SUS SEGUIDORES

El actor Will Smith publicó un vídeo de sus vacaciones en las Islas Caimán en el que acompañaba a un grupo cantando 'La Bamba'. Sin embargo, muchos seguidores se burlaron del actor acusándole de no saberse la letra ni el ritmo de la canción. Will Smith aceptó el reto con un segundo vídeo en su Instagram.