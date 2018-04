Vecinos de Alsasua piden que se juzgue a los acusados de agredir a dos guardias civiles pero no por terrorismo

Parlamentarios navarros han querido estar en la puerta del tribunal para pedir que no se juzgue como terrorismo lo que consideran es, una pelea de bar. "Considerar terrorismo hechos como los de Alsasua supone banalizar el concepto de terrorismo", señala Unai Uhalde, vicepresidente del Parlamento de Navarra.

Porque la Ley Antiterrorista contempla desde 2015 que sea terrorismo un delito cometido por individuos sin vínculos con organizaciones terroristas. En esto se basa el fiscal, pero para la defensa y la familia es solo una pelea.

Pero otra madre, la de Óscar, el teniente agredido, pide que se deje actuar a la Justicia: "Las influencias exteriores son muchas, que tengan la libertad y la claridad para decidir lo que mejor sea".

Un juicio que ha saltado a la política nacional con la crítica de Maroto a la presencia política en la manifestación del sábado: "La presidenta del Gobierno de Navarra junto al alcalde de Pamplona están al lado una vez más del verdugo y no de las víctimas".

Pero en Alsasua, un lugar donde no es fácil que los vecinos quieran hablar ante las cámaras, los que se pronuncian creen que los jóvenes deben ser juzgados, pero no por terrorismo. Así se ha pronunciado también el Lehendakari, que cree que las penas que se piden son excesivas: "No corresponde con lo que es la tipificación de delito de terrorismo". Pero serán los jueces los que determinen qué delito cometieron los ocho de Alsasua.