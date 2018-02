Una niña de 10 años rompe a llorar de emoción después de que sus padres le regalaran una escopeta

Es habitual que los niños reciban regalos por su cumpleaños y que lloren de emoción. En Estados Unidos la cosa no cambia pero hay un detalle que sí que es algo diferente: algunos padres regalan a sus hijos armas de fuego.

Es el caso de esta niña de 10 años, que no pudo contener su emoción y rompió a llorar al recibir una escopeta: "No puedo respirar, no me lo creo" decía la menor. El vídeo ha sido publicado por la marca italiana de armas Beretta y cuenta cómo Presley, la niña, se emociona al tener "su propia 686 Silver Pigeon".