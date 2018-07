Trabajar toda una vida para comprar tu casa y que te la quiten agresivos 'okupas': el drama de un jubilado de Ciempozuelos

Una pareja agrede al periodista que ha ido a fotografiar su 'desokupación'. También lo intenta con el cámara de laSexta. La razón: 'okupan' desde hace un mes el piso de Ciempozuelos de Santiago, que prefiere no enseñar su cara. Cuenta que se fue allí a vivir con su mujer cuando se casó.

Ahora, desesperado, ve que le han quitado la casa. Para echarles, ha contratado una empresa que se encarga de desalojar 'okupas'. Cobran entre 500 y 2.000 euros vendiéndose como la vía extrajudicial cuando la judicial se hace lenta. Su arma es la negociación verbal y el desgaste: "Así van a acabar saliendo", afirma Jaime Sanz, dueño de 'Desokupación legal'.

Jaime y su equipo han ido preparados para la 'desokupación' del piso de Ciempozuelos. Sin embargo, es de las difíciles. "Me ha sacado una pistola y me ha apuntado", señala un miembro del equipo. Además, uno de sus vigilantes de seguridad también es agredido con un cuchillo: "Aún no han abierto la puerta y me han cortado".

Desde la ventana, amenazantes, los 'okupas' lo graban todo y tiran objetos. Se presenta la Guardia Civil y la Policía, pero se van sin poder detenerles. Los 'okupas' han salido de casa y los 'desokupadores' esperan: Cuando vuelvan, intentarán reabrir la negociación.