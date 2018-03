Prohibir el despido de embarazadas o permitir que enfermeras lleven pantalones: las sentencias tardías hacia la igualdad

HASTA EL 2008 NO SE CONSIDERABA NULO DESPEDIR A EMBARAZADAS

Algo tan evidente como no despedir a una embarazada por el mero hecho de estarlo, no obligar a las enfermeras a llevar falda cuando ellos pueden ir en pantalones o que una mujer víctima de violencia machista no tenga que compartir la custodia de los hijos con su agresor, no se ha conseguido hasta bien entrado el siglo XXI gracias a sentencias judiciales muy recientes.