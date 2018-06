Ni bullying ni problemas psicológicos: los hijos de padres homosexuales acaban con los tabúes sobre su educación

Cefe se vio obligado a mentir para poder adoptar a Alejandro. Él es gay y tuvo que escuchar que su hijo iba a tener problemas psicológicos o que sufriría en el colegio por pertenecer a este modelo de familia.

"Una evolución normal del niño lo impiden el maltrato o el hijo no deseado. Cuando hay amor, ¿qué más da?", afirma Cefe Torres, padre homosexual.

Alejandro, su hijo, tiene 19 años y desmiente el mito de que sufriría bullying en el colegio. "Nunca tuve problemas en el colegio porque mi padre fuera gay".

Nunca ha tenido problemas y tampoco ha echado en falta una figura materna como argumentaban."Mi padre hizo de padre y madre a la vez. No tuve ningún problema. Es un luchador, consiguió sacar a tres hijos adelante", explica el joven.

Su familia ha conseguido superar los obstáculos que le imponía la sociedad igual que la de Alejandra. Tiene 13 años y dos madres. Defiende su modelo familiar y manifiesta que jamás ha tenido un problema por ello.

"He vivido siempre con mis dos madres y no he tenido ningún problema psicológico por ello", apunta Alejandra Madrigal. Ha tenido que escuchar que también sería homosexual como sus madres, como si eso fuera un problema.

Para los expertos estos mitos carecen de validez. Pertenecer a una familia monoparental no es condición para sufrir problemas psicológicos.

La variedad de modelos de familia demuestran que el cariño y la unión son los que permiten superar cualquier dificultad.