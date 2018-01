Una mujer realiza con éxito un trasplante casero de un ala a una mariposa reina

Según cuenta al medio 'Bored Panda', Romy McCloskey es una amante de las mariposas desde hace años. Su afición le viene gracias a su madre, quien le dijo antes de morir que estaría siempre presente "cuando viera una mariposa".

Desde entonces, Romy ha aprendido muchísimo sobre estos insectos, tanto, que ha sido capaz de arreglarle un ala rota a una mariposa reina. Aunque parece una operación delicada, la mujer ha podido hacerlo con cosas que tenía por casa.

Mariposa Reina con el ala rota | Romy McCloskey

Su 'kit' de operación consistió en: una toalla, pinzas, tijeras, polvos de talco, pegamento, alambre, bastoncillo de algodón y el ala de otra mariposa que había muerto hace días. Con todo esto le reconstruyó el ala a una mariposa que encontró herida.

Según relata el medio, no fue una operación complicada ni dolorosa, ya que las mariposas no tienen receptores de dolor y no hace falta sedarlas. Después de la operación y tras un día de reposo, la mariposa reina se pudo ir volando sin problemas.