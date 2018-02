Los temporales mejoran las cuencas del país pero no acaban con la sequía: en España la reserva de los embalses no alcanza el 42%

Embalses prácticamente llenos, es la imagen que nos deja el temporal en zonas de Galicia o el País Vasco. El de Os Peares, en Galicia, está casi al 100%. Se alimentan del río Miño que pasa por zonas de montaña en las que en las últimas semanas ha nevado.

Hay incluso algunos embalses que han tomado medidas como el pantano de Ullíbarri-Gamboa de Álava, que estaba al 87% y con las previsiones de deshielo, han tenido que abrir sus compuertas.

En los últimos dos meses, el nivel de agua ha aumentado considerablemente en las zonas del norte. En las cuencas del Cantábrico occidental y el Ebro, el agua embalsada ha aumentado en torno a un 20%. En la costa de Galicia, ha aumentado casi un 30%, y las cuencas del interior del País Vasco están llenas al 100%.

Buenas noticias también para los agricultores: la nieve es beneficiosa para los cultivos porque se va deshaciendo poco a poco y se introduce lentamente en la tierra, al contrario que la lluvia.

"La introducción a través de los rizomas de las raíces de las plantas, es lenta y paulatina, no se desperdicia agua. No hay restos de arrastre de materia orgánica, con lo cual no perdemos abonado", explica José Randolfe Vilariño, ganadero e ingeniero agrícola.

Aunque en el caso de la remolacha en el País Vasco, el temporal no ha sido tan beneficioso. La campaña se ha visto retrasada con las nevadas y todavía quedan algunas por recoger.

En los campos de cereal, sin embargo, la nieve protegerá los cultivos de las heladas que se produzcan en los próximos días. Un temporal que ha ayudado a paliar un poco la sequía que veníamos sufriendo desde hace tiempo, aunque no la elimina totalmente.

"Seguimos en sequía, por lo tanto con o sin sequía, insisto, siempre en España un cuidado y una administración lo más escrupulosa posible del agua", comenta la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Los niveles reserva hidráulica en España todavía se encuentran al 42%.