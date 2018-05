Los militares denuncian su precariedad laboral: "He ido al INEM con mi curriculum militar y me han dicho que no valía para nada"

"Prometieron que nos iban a a dar una serie de convalidaciones. Íbamos a ser todos Guardia Civiles, íbamos a ser todos sargentos y el que no, técnico cualificado". Es lo que le prometieron cuando cumpliese 45 años. Lo explica un militar que lleva 16 años con un contrato temporal en las Fuerzas Armadas.

Es personal de tropa y marinería y si no promociona, tendrá que abandonar su puesto. Pero sus títulos militares no sirven para reincorporarse a la vida civil.

"Vas al INEM, he llegado con mi curriculum militar y me han dicho que no valía para nada. Que si quería un curso de camarero o de peluquero", cuenta el militar.

Apenas el 15% son militares fijos y cada vez hay menos plazas para obtener un puesto indefinido. "Pasaron de 2.000 al año a 100, 50, 65, etc.", añade.

Cuando llegan a los 45 años pueden acceder a la Reserva de Especial Disponibilidad, cobrando apenas 7.200 euros anuales hasta la jubilación. La retirada de miles de militares podría costarle a las arcas del Estado hasta 10.000 millones de euros.

Desde los sindicatos reclaman que los títulos militares sirvan para reincorporarse a la sociedad, pero no es su única reivindicación. También piden unas retribuciones más justas.

"El primer día que salen de la academia, el teniente de la Guardia Civil cobra 400 euros más que el teniente del Ejercito", asegura Sergio Bravo, de la Asociación Unificada de Militares Españoles.

Y denuncian un sistema de promociones opaco y subjetivo.

"Aquel que es más amigo del jefe, aquel que no le genera problemas al jefe es el que tiene más posibilidades de ascender y promocionar", sigue explicando Sergio Bravo.

Cientos de militares se han manifestado en Madrid para reivindicar sus derechos.