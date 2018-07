El obispo Reig Pla ofrece ahora 'Sexólicos Anónimos': un servicio contra la "lujuria sexual" y la masturbación

Librarse de la lujuria y alcanzar lo que llaman la sobriedad sexual: es la ayuda que ofrece Sexólicos Anónimos, un servicio que anuncia y apoya el obispo de Alcalá de Henares, Reig Pla, a través de su página web.

Pinchando en el link se accede a este portal para, aseguran, adictos al sexto. Pla redirecciona a sus fieles a este grupo que dice acabar con el uso descontrolado de la pornografía, la masturbación e incluso el romanticismo.

laSexta ha comprobado qué ofrece en este servicio: "He tenido también a parte de relaciones con mujeres, con hombres. Yo no sé si es una enfermedad porque tengo aquí amigos que me dicen que no". Ante estas palabras, ellos responden: "Nosotros decimos que sí. Hace tiempo que no mantengo contacto y me siento infinitamente más feliz que cuando lo tenía".

Un grupo en el que, por ejemplo, entienden que la palabra cónyuge se refiere exclusivamente a un matrimonio entre un hombre y una mujer. laSexta se ha puesto en contacto con el obispado de Alcalá de Henares pero de momento no hemos obtenido respuesta.

No es la primera polémica de este obispo, que creó brigadas callejeras en favor de la virginidad, contra el aborto y terapias para curar la homosexualidad.