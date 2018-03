El acertijo del padre, el hijo y la eminencia médica que hará que te replantees tu forma de pensar

"Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica pero cuando llega y ve al paciente dice: "No puedo operarlo porque es mi hijo". ¿Cómo se explica esto?", es el acertijo que se ha vuelto viral.

Si no logras resolverlo y, al descubrir la solución correcta, te sorprendes al no haber dado con ella, no te preocupes. Nuestro cerebro consciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos.