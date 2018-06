Joaquín Castellón: "En Mossack Fonseca no sabían quiénes eran el 75% de los dueños de las offshore de Islas Vírgenes"

NUEVA INFORMACIÓN SOBRE LOS PAPELES DE PANAMÁ

Joaquín Castellón, periodista a cargo de la investigación de los Papeles de Panamá, asegura que en Mossack Fonseca "no llevaban ningún tipo de control" y "no sabían quiénes eran el 75% de los dueños de las sociedades offshore” en las Islas Vírgenes Británicas: "Pidieron que se identificaran pero mucha gente no quiso".