La CUP impide la investidura de Jordi Turull como president de la Generalitat de Cataluña

EL PARLAMENT RECHAZA LA INVESTIDURA DE TURULL

El pleno 'exprés' convocado por Roger Torrent para la investidura del candidato de Junts per Catalunya, Jordi Turull, como president de la Generalitat ha terminado con el rechazo del Parlament a Turull. Los votos negativos de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú, PP y la abstención de la CUP no han permitido que hacer president al candidato respaldado por Junts per Catalunya y ERC.