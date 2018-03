"Soria no ha dejado los negocios, tampoco lo hizo cuando era cargo público"

"Para pensiones revalorizadas las del exministro José Manuel Soria", afirma Carlos Sosa, director de 'Canarias Ahora', que apunta que Soria no ha dejado los negocios, con los que "también continuó cuando era cargo público". "La ley le impide claramente que hasta que no pasen dos años no puede intervenir en actividades de las que fue regulador", añade Sosa.