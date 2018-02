El abogado de Trump reconoce que pagó 130.000 dólares a una actriz porno por su silencio

"Ni la organización Trump ni la campaña de Trump participaron en la transacción con la señora Stephanie Clifford, y tampoco me reembolsaron el pago directa o indirectamente", afirmó Michael Cohen en un comunicado a 'The New York Times'. Es la primera vez que el entorno de Trump reconoce este pago del que había informado 'The Wall Street Journal'.

Según ese rotativo, Michael Cohen pagó a Daniels 130.000 dólares antes de las elecciones de noviembre de 2016 para que no hablase en público de la relación sexual que había mantenido con el ahora presidente hace una década. "El pago a la señora Clifford fue legal y no fue una contribución de campaña ni un gasto de campaña de nadie", dijo el abogado, que aseguró haber dado explicaciones a la Comisión Electoral Federal tras una denuncia por presunta malversación de fondos de campaña.

Según 'The New York Times', Cohen no respondió a preguntas en respuesta al comunicado sobre por qué hizo el pago, si Trump estaba al tanto o si hubo pagos similares a otras personas.