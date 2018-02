Guardiola: "El lazo amarillo lo llevaré siempre"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró, después de conquistar la Copa de la Liga, que llevará siempre el lazo amarillo, símbolo de protesta contra el encarcelamiento de los secesionistas catalanes y por el que ha sido advertido por la Federación Inglesa (FA), que impide el uso de símbolos con trasfondo político.

Guardiola, que conquistó su primer título desde su llegada, hace un año y ocho meses, al City, lució en el estadio de Wembley el controvertido lazo, símbolo de protesta para reclamar la libertad de los 'Jordis' -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart-, en prisión desde hace más de cuatro meses, y de Joaquim Forn y Oriol Junqueras, encarcelados desde el pasado 2 de noviembre.

"El lazo amarillo lo llevaré siempre. Lo puedo tener conmigo en el bolsillo del pantalón o dentro de la chaqueta, no sólo en la solapa. La FA piensa diferente de la UEFA; ellos te dejan llevarlo, siempre que sea con respeto", dijo el entrenador en la rueda de prensa posterior al duelo.

"Yo siempre me pongo en el sitio de la gente; gente a la que han privado de libertad y que lo único que han hecho es pedir votar. Llevan en la cárcel 145 días por expresar sus opiniones", comentó Guardiola.

El máximo organismo del fútbol inglés, que ya había advertido a Pep sobre el uso de símbolos con trasfondo político, lo que vulnera las reglas de la Federación, abrió expediente al técnico por portar en partidos oficiales el lazo amarillo. A través de un comunicado, la FA detalló que el preparador había exhibido un "mensaje político" en su vestimenta, "específicamente un lazo amarillo", y le otorgó un plazo hasta las 18:00 GMT (19:00 CET) del lunes 5 de marzo para responder a ese cargo.

"Las normas son las normas y las acepto. Esto era algo que tenía que hacer (llevar el lazo). Es un tema de humanidad: cuatro personas llevan 145 días en una cárcel sin haber sido juzgados y otro está en el exilio y, si vuelve a España, lo encarcelarán", manifestó.

"Espero que el Estado español pueda ayudar a estos señores a salir de la cárcel"

"Antes de ser entrenador soy ser humano. Hablamos de gente que no tiene armas, que tiene sólo opiniones diferentes y que ha sido acusada de cosas muy graves como sedición y rebelión. Espero que el Estado español pueda ayudar a estos señores a salir de la cárcel", apuntó.

Además de en los partidos de Premier League, FA Cup y Copa de la Liga, Guardiola ha lucido este lazo amarillo en las ruedas de prensa y en los encuentros de la Champions League, pero la UEFA no ha visto motivo para sancionarlo.

El Comité de Defensa de la República Catalana (CDR) en Londres repartió en las inmediaciones del estadio de Wembley lazos amarillos antes de la final de la Copa de la Liga entre el City y el Arsenal (3-0). Alrededor de 10 personas del CDR, cargados con bolsas de plástico, armaron 6.000 lazos para regalar entre los aficionados interesados.

En lo puramente deportivo, Guardiola afirmó que está "muy contento" por conquistar su primer título en Inglaterra y dedicó el trofeo "a todos los que trabajan en el Manchester City". "No jugamos como solemos jugar, quizá acusamos los nervios y la presión de haber perdido aquí la semifinal del año pasado (FA Cup). En la segunda mitad estuvimos mejor y finalmente nos llevamos un título importante. Estoy muy contento", indicó. "No puedo olvidar cómo me cuidaron y trataron el año pasado cuando las cosas no salieron bien, así que estoy feliz en ese sentido", concluyó Guardiola.