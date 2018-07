Frank Cuesta: "Los niños a los que se debería invitar a la final del Mundial... ¡son los hijos del buzo muerto!"

DEMOLEDOR MENSAJE EN REDES

Demoledor mensaje de Frank Cuesta en redes sociales tras el rescate de los niños en la cueva de Tailandia: cree que no se debería "premiar" a los niños "que han provocado esta situación con su entrenador". Asegura que los niños y el entrenador "saben que no se debe entrar en época de lluvias" y que "conocen los peligros de la cueva": "Hay una marca a los 100m donde se dice exclusivamente en thai 'NO CRUZAR sin avisar'".