El árbitro que no señaló falta sobre Taylor en la final da un 'me gusta' a una crítica a Doncic

Tras la derrota del Real Madrid frente al Barcelona en la final de la Copa del Rey, el base esloveno publicó en Twitter un mensaje que decía: "Solamente decir que estoy ORGULLOSO de este EQUIPO!!. Entre los muchos comentarios que se produjeron momentos después de su publicación, destacó uno. El tuit de Doncic recibió una respuesta que decía: "Pues vaya un partido que has hecho", y este fue el mensaje en el que el colegiado dio a 'me gusta'.

El árbitro, que casualmente era el mejor colocado para ver la falta que Víctor Claver cometió sobre Jeffery Taylor, no dudó en darle a 'me gusta' a esta publicación que hacía referencia al mal partido que había completado Luka Doncic. Más tarde, el 'me gusta' de Carlos Peruga desapareció.

El propio colegiado ha querido aclarar lo sucedido mediante un tuit en el que pide disculpas a todos aquellos que pudieran haberse sentido ofendidos.