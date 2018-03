"Quiero que enseñen a los hombres a que no tienen que violar", el alegato feminista de las actrices de 'Sin Rodeos'

La sociedad se ha vuelto gilipollas. Ya no nos escuchamos. 'Sin Rodeos' muestra ese autismo colectivo, el de los atascos satánicos y la desatención al cliente; ese en el que preferimos hablar con una mascota y ya no nos queda ni el recurso del psiquiatra. Hay más censura que nunca.

"Martes y Trece, Gila, Eugenio... no existirían hoy en día", afirma la actriz Maribel Verdú. La parte positiva es el movimiento 'Me too'. "Cero tolerancia con el acoso. Que no tengan que pasar 20 o 30 años", señala el director y actor Santiago Segura.

"He tenido la fortuna de saber parar y decir que no. No critico a las que no se han atrevido. Simplemente es muy violento, y hay caracteres menos fuertes, o te estás jugando el que te echen", considera la intérprete Toni Acosta. A esta reinvidicación del feminismo se une Cristina Pedroche.

"Yo no quiero ser más valiente y no tener que quitarme los zapatos por si tengo que correr. Quiero que enseñen a los hombres a que no tienen que violar, que no me tienen que tocar y que no me tienen que faltar el respeto", denuncia la popular presentadora y actriz. Y quizá no todo esté perdido.