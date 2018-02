Marta Sánchez: "Si mi letra acaba siendo la letra del himno de España, me voy a la tumba tranquila"

Estos son los titulares que dejó la entrevista:

“Estoy totalmente abrumada e incrédula con todo lo que se ha liado. No doy crédito”.

“Estoy muy contenta porque no esperaba que esta idea fuese a tener tal repercusión”.

“Me enorgullece porque no ha pasado desapercibido y se ha tenido en cuenta una acción que salió de mí con todo el amor”.

“Salió esta idea cuando vivía en Miami porque añoraba a mi país y a mi gente de aquí”.

“Estoy contenta porque no ha habido ninguna crítica que me haya hecho daño”.

“He recibido la felicitación de ministros, no me hace más feliz la felicitación de Rajoy que la de Rivera, me hacen ilusión todas las felicitaciones porque son españoles”.

“Fue un flash que tuve un día y ha sido el himno porque es una música que nunca la habían hecho en balada como yo, sino que era más una marcha con un ritmo incómodo y duro, nada melódico”.

“Pensé en hacerlo a mi manera, con mi voz, con un arreglo a piano, y no hubiera sido igual si hubiera hecho una canción mía”.

“Esta canción pertenece a todos los que hemos nacido aquí”.

“Nunca pensé que iba a suceder esto, que iba a ser noticia de esta forma desbordante”.

“Si mi letra acaba siendo la letra del himno me voy a la tumba tranquila”.

“Es una letra muy personal. Es una experiencia de una persona que se va fuera de aquí para trabajar o por una fuerza mayor”.

“He tenido muchas llamadas de amigos míos que están fuera y me dicen que me han entendido y han sentido la letra”.

“No he hecho esto con ninguna connotación política. Se me ocurrió la idea mucho antes de que todo esto ocurriera en España”.