Mariah Carey anuncia su primer concierto en Madrid tras 18 años sin actuar en la ciudad

Las entradas para esta cita saldrán a la venta el 16 de julio a las 10:00 horas a un precio de 60 euros más gastos de distribución, a través de la red oficial de la promotora 'Live Nation'. Se dispondrá de una preventa a partir del próximo jueves para los miembros del Club de Fans de la artista y, un día después para los usuarios registrados en www.livenation.es.

'All I Want For Christmas Is You Tour', que pisa suelo europeo por segunda vez tras los conciertos que ofreció en las mismas fechas en 2017, parará en once ciudades del continente, como Berlín (5 de diciembre), París (7 de diciembre), Londres (11 de diciembre) y Ámsterdam (13 de diciembre).

Con más de 220 millones de discos vendidos por todo el mundo, Mariah Carey es la artista femenina que más números 1 ha conseguido en EEUU, 18 en total. Gracias a éxitos como 'Fantasy', 'Always Be My Baby', 'Hero', 'Touch My Body', 'We Belong Together' o el villancico que da nombre a esta gira, la convierten en una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos.