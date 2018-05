UNA SÁTIRA PLAGADA DE CRÍTICA SOCIAL

La playa, la paella, el alcohol barato, los hits de Rajoy, el rifirrafe entre Letizia y doña Sofía... Es el análisis a ritmo de rap y flamenco que el grupo LOMO, formado por Lomogoldo (David Sainz) y Cañaelomo (Pablo Nicasso), hacen del país en 'Esto es España'. Se trata de la versión satírica del exitoso tema 'This is America' de Childish Gambino y la canción 'made in Spain' ya está arrasando en YouTube.