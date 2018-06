El Teatro Real se convierte en activista LGTBI con la soprano Patricia Racette, una 'Diva on detour'

Patricia Racette no es solo una soprano, es una diva 'Diva on detour', una cantante que deja de lado la técnica lírica de la ópera para hacer veladas musicales de cabaret: "El cabaret tiene algo muy especial. Me gusta poder ser yo misma, poder ser la mujer contemporánea que soy", comenta.

Esa mujer contemporánea está casada desde hace más de 20 años con Beth Clayton, ambas son activistas por los derechos LGTBI, por eso no actúan en países donde se persiga la homosexualidad: "No iría, sabiéndolo, a ningún país que sea ilegal ser gay. Es peligroso y además me ofende", asegura Patricia.

Se siente orgullosas de promocionar juntas las veladas de los salones del Teatro Real en las que canta Patricia y no esconden su complicidad: "Siempre he tenido claro que el sacrificio de no ser yo misma no merecía la pena y no creo que mi experiencia me haya afectado negativamente a mi carrera" asegura Patricia.

En los salones del real resonara el eco de una diva, el de una mujer contemporánea que canta a la diversidad.