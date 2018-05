Desde el Annapurna hasta Roma, seguidores y artistas inician una campaña en redes para despistar sobre el paradero de Valtonyc

Nadie nos dice dónde está Valtonyc, y es que cuando quedan menos de una semana que tenga que entrar en prisión, parece que se lo ha tomado con humor y solicita a través de Twitter a sus fans que compren billetes de avión para despistar a la Policía.

"Tengo 23 billetes de avión con 11 destinos diferentes (...) gracias peña, sois brutales", publicaba el rapero.

Seguidores y artistas también han iniciado una campaña en redes para también despistar sobre el paradero de Valtonyc, a quién sitúan hasta en el Annapurna. Y él mismo les sigue la broma.

También le apoyan con manifestaciones en diferentes puntos de España en las que se llegan a quemar fotos del rey. Al movimiento se han sumado raperos como Kase.O, cantando para él en tono reivindicativo.

Para Pablo Hasél, desde la justicia "están consiguiendo el efecto contrario, que es darle más voz a lo que quieren acallar". Por su parte, la cantante de Amparanioa, Amparo Sánchez, dice que "más que miedo hay impotencia y rabia. Hay tantos sentenciados y que no están en prisión".

Pipe Díaz, de La Insurgencia, explica que "a la gente de mi barrio no le da miedo lo que nosotros cantamos, le da miedo no llegar a fin de mes". César Strawberry afirma que se intenta "meter miedo a la población" condenando cosas que "en el marco de la Unión Europea no son delito".

Mientras tanto, sigue la cuenta atrás para que Valtonyc se convierta en el primero rapero entre rejas por sus letras.