PlayStation 5: Todo lo que sabemos de la nueva consola de Sony

Queda algo de tiempo hasta que veamos PlayStation 5 en las tiendas, pero no cabe duda de que la futura consola de Sony se ha convertido en una de las más deseadas. Como cada nueva plataforma, y en especial de la compañía japonesa, todo nuevo dato se recibe con los brazos abiertos y se mira con lupa.

En los últimos meses PlayStation 5 ha sido uno de los temas más destacados entre los analistas del sector, pero también de diversos insiders de la industria. Comentarios referentes a la potencia de la máquina, la fecha de lanzamiento o incluso que los estudios ya tendrían en su haber el kit de desarrollo para crear juegos han sido parte de fundamental de cara a la próxima generación de consolas.

A continuación os detallamos todo lo que se conoce hasta la fecha de PlayStation 5. Eso sí, tened en cuenta que como cualquier otra filtración o rumor, éste debe ser cogido con pinzas. Durante las siguientes líneas arrojaremos algo más de luz sobre datos tan deseados como el precio y fecha de lanzamiento de PlayStation 5, entre otros.

¿PlayStation 5? | GettyImages

Fecha de lanzamiento de PlayStation 5

Posiblemente el dato más esperado de cara a su oficialidad. Saber la fecha de lanzamiento de PlayStation 5 a día de hoy es poco más que un misterio. Es aquí donde entran en juego los analistas y que en base a los diferentes movimientos de la industria estrechan el marco de llegada de la consola. Tal y como han indicado varios de los representantes más destacados del sector en este campo, entre 2019 y 2020 es la ventana de lanzamiento más sonada para la publicación de PlayStation 5.

Precio de PlayStation 5

El precio de lanzamiento de Xbox One supuso una lápida para la consola de Microsoft. El que PlayStation 4 fuera 100 euros más barata sin duda hizo que muchos jugadores se decantaran por ella. El precio de PlayStation 5 no se diferenciaría demasiado de su predecesora. Al igual que los analistas se han atrevido a predecir la fecha de la consola, éstos sitúan el precio de PS5 en torno a los 399 euros. De esta manera Sony se aseguraría mantener un buen número de compradores desde el día uno.

Potencia de PlayStation 5

La potencia de PlayStation 5 es pieza clave a la hora de hablar de la nueva consola de Sony. La web SemiAccurate ha sido la última en filtrar gran cantidad de datos sobre la tecnología que emplearía Sony. Si los comparamos con anteriores rumores, estamos ante posiblemente los más realistas. Una flamante GPU AMD Navi compuesta por memoria GDDR6; así como una CPU AMD Ryzen de hasta 8 núcleos. La traducción de dichos números serían los de estar ante un auténtico monstruo gráfico y que sin duda supondría un salto cualitativo con respecto a las actuales consolas.

PlayStation 5, ¿posible retrocompatibilidad con PlayStation 4?

Seamos sinceros, a todos nos gusta poder disfrutar de los juegos de consolas anteriores en una misma plataforma sin tener que enchufar o cambiar entre éstas cada vez que nos apetezca jugar a un título. La arquitectura de PlayStation 4 no está preparada para ejecutar la retrocompatibilidad… pero tal vez PlayStation 5 sí. Sabiendo que a Xbox One le funciona a las mil maravillas, no creemos que Sony deje pasar una oportunidad como esta. Y es que, ¿a quién no le gustaría que su PlayStation 5 fuera retrocompatible con PlayStation 4?