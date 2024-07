Visita Japón sin moverte de Madrid: Llega por primera vez a la exposición inversiva The Spirit of Japan

Japón es el país anfitrión este año de Los Veranos de la Villa y siempre ha sido un lugar que ha fascinado al mundo con su cultura y su arte. Desde los delicados cerezos en flor, su famosa capital Tokio e incluso las playas japonesas, se ha convertido en un destino deseado por muchos, y ahora puedes visitarlo sin moverte de Madrid ¡Te contamos cómo!

Este verano, la capital madrileña tiene una oportunidad única de explorar este rincón del mundo gracias a la exposición inversiva The Spirit of Japan. Desde el Nomad Museo Inmersivo podrás visitar este espectáculo visual y sonoro a través de un recorrido único por el Japón del siglo XVII al XIX. La obras utilizan la técnica del Ukiyo-e, un género de grabados en madera producidos en Japón.

La exposición, que estará abierta desde el 24 de julio hasta el 27 de octubre e invita a los visitantes a sumergirse en la rica herencia cultural del País del Sol Naciente.

The Spirit of Japan no es simplemente una exhibición de arte; es un portal a través del tiempo y el espacio hacia la cultura japonesa. La visita presenta más de 400 obras maestras, cuidadosamente seleccionadas de veinte museos alrededor del mundo. Los visitantes del Nomad Museo Inmersivo pueden admirar las célebres olas de Hokusai, los paisajes de Hiroshige y las figuras de geishas y samuráis.

El espacio del museo se convierte en un lienzo viviente, las imágenes envuelven a los visitantes en paisajes mágicos y escenas de la vida cotidiana japonesa. El diseño se acompaña con una banda sonora que incluye desde los tambores taiko hasta composiciones de músicos contemporáneos japoneses como Ryuichi Sakamoto.

Entradas y precios

Las entradas están disponibles online a través de la página web de Nomad Museo Inmersivo. Tienen un precio a partir de 19,50 euros por persona y también disponen de la entrada reducida de 16,50 euros, además, de packs familiares.

Dada la popularidad de la exposición en otras ciudades, te recomendamos reservar las entradas con antelación para que no te lo pierdas.