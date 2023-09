Madrid Cocktail Week 2023: Fechas, locales que participan y todo lo que necesitas saber

Del Manhattan que prepara Marilyn Monroe en Con faldas y a lo loco al Ruso Blanco del Gran Lebowsky, pasando (imposible obviarlo) por el inconfundible Martini "mezclado, no agitado" de James Bond o incluso el Vodka Tonic con el que Scarlett Johansson rompe el hielo en su encuentro con Bill Murray en Lost in translation.

Cócteles y cine siempre han sido un combinado perfecto. Y ahora más que nunca en Madrid Cocktail Week, que dedica su sexta edición al Séptimo Arte. Del 25 de septiembre al 1 de octubre, Madrid será la capital mundial de la coctelería.

Más de 80 coctelerías, restaurantes y hoteles agitarán la ciudad durante Madrid Cocktail Week, que tiene el objetivo de acercar la cultura del cóctel al público general y dar a conocer las nuevas tendencias en el mundo de la mixología. La cita cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y sus iniciativas Madrid Capital de Moda y Todo Está en Madrid.

RUTA DE CÓCTELES Y CINE GRATIS

Con el cine como gran protagonista, durante Madrid Cocktail Week las coctelerías participantes incluirán en su carta una receta inspirada en una película creada expresamente para esta edición. Mujeres al borde de un ataque de pisco es la propuesta de Marrufo en homenaje a Pedro Almodóvar; La vita è bella es la receta de Mauz, con Campari y vermut infusionado con hierbas, para representar la sensación de La vida es bella en sabores amargos con notas dulces; mientras que Le charme discret de la bourgeoisie (El discreto encanto de la burguesía) es el tributo a Luis Buñuel que se podrá degustar en Saddle. Otros títulos que se podrán saborear son The Joker en Inclán Brutal Bar, Never been kissed en Llama Inn, Mad Max en Museo Chicote o El Padrino en Savas.

Además, en una selección de 12 locales, los cócteles de la carta con ginebra Gold se pueden canjear por una entrada de cine gratis.

EL MEJOR CIRCUITO SIN ALCOHOL

La ruta de cócteles sin alcohol es otra novedad. Durante esos días, 80 locales ofrecerán al menos una propuesta de cóctel sin en su carta para disfrutar de un buen trago sin graduación. Entre las recetas, Pink Flag (con ginebra 0’0) en Urrechu, Palomita, en Shift Public House, con soda de pomelo casera, lima y sirope de agave ecológico; Tim Collins en Santos y Desamparados, o Hierbaluisa Mocktail en The Edition Oroya.

BOCA MARKET: EL FESTIVAL DE CÓCTELES

Boca Market es el festival para los amantes de la coctelería, sean o no iniciados. Un espacio para descubrir lo mejor de la mixología, disfrutando a su vez de una excepcional oferta gastronómica, y de la animada música en directo de artistas como Pol 3.14, José de Rico, Sofía Cristo o Second. Boca Market se celebra los días 29 de septiembre (horario de 18.30h a 2h.), 30 de septiembre (de 12h a 2h) y 1 de octubre (12h a 22h) en Caleido, el nuevo hotspot de ocio y gastronomía de Madrid. ¡Como para perdérselo! Entrada gratuita.

LOS MEJORES DEL MUNDO, EN MADRID

Durante Madrid Cocktail Week, las figuras más reconocidas del panorama internacional de la coctelería desembarcan en la ciudad. En ISA, en el Four Seasons, estarán haciendo guestbartending Giorgio Bargiani, de The Connaught, uno de los mejores bares del mundo (25 de septiembre), así como Rodrigo Urraca y Yiyi Aparicio, de Handshake Speakeasy, uno de los locales más deseados de Ciudad de México (26 de septiembre), o Emanuele Cosi, de 1930, el bar más secreto e inaccesible de Milán: no es una maniobra de marketing, para acceder tienen que franquearte la entrada. 1930 es el speakeasy de Mag Café y sólo algunos elegidos entre los habituales de este último son susceptibles de recibir una invitación a este local oculto que te traslada directamente a los años de la Ley Seca (26-28 septiembre). En Dry Bar 1862, la estrella será Óscar Valle, de la ya mítica licorería mexicana Limantur.

En Madrid Cocktail Week estarán presentes también bartenders de los locales de la lista Top Cocktail Bars, referentes en el mundo de la coctelería en España y Portugal, como Matias Iriarte de Gimbo y Chapeau en Palma de Mallorca, o Marc Álvarez de Sips en Barcelona.