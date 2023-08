No hay lugar para el aburrimiento en Madrid: Tres actividades de ocio y cultura que lo demuestran

Madrid se convierte cada verano en un referente mundial de las artes visuales y la fotografía con PHotoESPAÑA, un evento que ofrece exposiciones en museos, salas y galerías de arte, así como diversas actividades relacionadas con la temática elegida cada año. La XXVI edición, que se llevará a cabo del 31 de mayo al 3 de septiembre de 2023, contará con 96 exposiciones de 303 fotógrafos y artistas visuales.

PHotoESPAÑA: El festival de arte fotográfico en Madrid

Cada verano, Madrid se convierte en una cita de referencia para el mundo de las artes visuales y la fotografía. Con exposiciones en los principales museos, salas y galerías de arte, así como diversas actividades relacionadas con la temática elegida cada año, PHotoESPAÑA ofrece la posibilidad de descubrir las últimas tendencias en arte fotográfico, así como los últimos proyectos de los artistas más reconocidos internacionalmente. La XXVI edición tendrá lugar del 31 de mayo al 3 de septiembre de 2023 acogiendo 96 exposiciones de 303 fotógrafos y artistas visuales.

PHotoESPAÑA ofrece la posibilidad de conocer las últimas tendencias del arte fotográfico, así como los últimos proyectos de los artistas más reconocidos internacionalmente. Un encuentro que celebró su primera edición en junio de 1998 con el principal objetivo de otorgar a la fotografía un lugar relevante en las instituciones públicas, así como visibilizar el trabajo de las galerías.

Diversos centros de Madrid acogerán las actividades de la nueva edición, como el Círculo de Bellas Artes, Museo ICO, Museo Lázaro Galdiano, Museo Cerralbo, Real Jardín Botánico, Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid Sala de Exposiciones, Museo del Romanticismo y CentroCentro, entre muchos otros. Como es habitual, la programación se divide en dos secciones: la Sección Oficial y el Festival Off, otorgando distintos premios reconociendo el trabajo de algunos de los artistas participantes.

Secciones donde toman parte numerosos museos y salas de exposición con el objetivo de impulsar la promoción y el desarrollo del mercado fotográfico. La nueva edición de 2023 reúne 96 exposiciones con las propuestas de 303 fotógrafos y artistas visuales abordando tres cuestiones claves en la sociedad actual. Arte, medio ambiente y género son los principales ejes de las propuestas de este año que servirán de hilo conductor de las principales exposiciones.

El medio ambiente y la conservación del planeta sirve como tema principal en exposiciones individuales de grandes fotógrafos como Edward Burtynsky, José Manuel Ballester o Bleda y Rosa y en una muestra colectiva con fotógrafos del Arab Documentary Photography Program. Además, se pondrá en valor el trabajo de tres fotógrafas que en el siglo XIX desafiaron los roles del género y reivindicaron la visibilidad de la mujer: Alice Austen, Marie Høeg y Bolette Berg. Las artes plásticas estarán presentes en varias de las principales exposiciones del festival.

El Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa acoge Picasso en foto. Archivos del Museu Picasso de Barcelona, como parte de las acciones del Año Picasso, que expondrá los trabajos de Lucien Clergue y David Douglas Duncan. Por su parte, la sala Picasso del Círculo de Bellas Artes alberga los trabajos de tres de las más importantes representantes del arte contemporáneo actual: la exposición Vanitas de Marina Abramović; La mujer árbol, la mujer agua de Fina Miralles, que recorre los principales hitos de la producción; y This is my story...of art de la artista ORLAN.

Además, la sala Minerva del Círculo de Bellas Artes acoge la exposición Como un torbellino con la obra de Marie Høeg y Bolette Berg.El Museo del Romanticismo pondrá en valor el trabajo de la fotógrafa Alice Austen, que utilizó la fotografía como vehículo para reivindicar las grandes cuestiones de las mujeres de la época. Y el Museo Cerralbo presenta Usos del cuerpo con la obra de grandes

Dirección: Puerta del Sol, 14 (Madrid 28013)

Precio: Gratuito

La Filmoteca Española reabre la sala de verano del cine Doré

La Filmoteca Española reabre la sala de verano del cine Doré durante los meses de julio y agosto. La sala ofrece una selección de grandes películas de la historia del cine, distribuidas por géneros. En julio se proyectarán películas como 'El cálido verano del Sr. Rodríguez', 'Las vírgenes suicidas', 'Battle Royale', 'Atraco perfecto', 'Los viajeros de la noche', 'Velvet Goldmine', 'Cielo sobre Berlín' y otras. Las proyecciones se realizarán en versión original subtitulada en español.

Se requiere el uso de auriculares y en caso de lluvia las proyecciones se realizarán en la Sala 2 del cine Doré. Para más información sobre la programación completa se puede consultar el enlace proporcionado.

Dirección: Filmoteca Española. Calle de la Magdalena, 10 (Madrid 28012)

Precio: Venta de entradas online y en taquilla hasta las 20:45 horas

Golpe militar en Chile: Historia, loza y fotografías

El Museo Nacional de Antropología presenta una exposición sobre el golpe militar en Chile en 1973 llamada 'La Historia es nuestra: Salvador Allende y la Unidad Popular a través de la loza de Talagante'. La muestra muestra fotografías de hechos significativos durante esa época. El comisariado por Rolando Báez narra el golpe militar y los cambios políticos, sociales y económicos que ocurrieron después de la victoria de la coalición política de Allende en las elecciones de 1970.

La exposición recrea estos acontecimientos con la ayuda de las loceras Greta Cerda y Marta Contreras, el comisario Rolando Báez y el asesor historiador Mario Amorós. También se destaca una fotografía de Allende tomada en 1970.

Dirección: Museo Nacional de Antropología. Calle de Alfonso XII, 68 (Madrid 28014)

Precio: Entrada conjunta con la de la exposición permanente

Entrada general: 3 €

Entrada gratuita: sábados a partir de las 14:00 h y los domingos