¿Quieres sugerencias para disfrutar al máximo en Madrid? Echa un vistazo a tres de los más fascinantes de su escena de entretenimiento

Un acto de ver que se despliega

El Museo Reina Sofía presenta una exposición que muestra la Colección Susana y Ricardo Steinbruch. La muestra incluye más de cien obras y se enfoca en la contemporaneidad latinoamericana y las prácticas artísticas en Europa Central y del Este en el siglo XX. La exposición está comisariada por Manuel Borja-Villel y Beatriz Martínez Hijazo.

Destacan artistas como Fernanda Gomes, Mira Schendel, Leonilson y Jonathas de Andrade. Las obras seleccionadas se centran en la teoría de los gestos propuesta por Vilém Flusser.

Dirección: Museo Reina Sofía. Calle de Santa Isabel, 52 (Madrid 28012)

Precio:

Entrada general: 12 €

Los clásicos en las pantallas (1975 – 2022)

La Casa Museo Lope de Vega acoge una exposición sobre la relación entre el teatro del Siglo de Oro y las pantallas desde ese momento hasta ahora. La muestra incluye proyecciones, vestuario, programas de mano, figurines y fotos.

La exposición está comisariada por Alba Carmona y Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer y se divide en tres secciones: 'Viejas formas y nuevos públicos', 'El resurgir de los clásicos' y 'El triunfo del Fénix'. La primera sección muestra las adaptaciones más exitosas durante la transición, la segunda sección se centra en los últimos años del siglo XX y la última sección se enfoca en Lope como personaje de ficción en las pantallas.

Dirección: Casa Museo Lope de Vega. Calle de Cervantes, 11 (Madrid 28014)

Precio:

Entrada libre y gratuita a la exposición (aforo limitado)

Escándalo en Palacio: Una sátira política de alta comedia

El Teatro Lara acoge todos los domingos en la Sala Cándido Lara del 11 de junio al 17 de septiembre la obra teatral escrita por Pedro Ruiz que ahora regresa a los escenarios de la mano de los actores gallegos Iria Ares y Xoán Carlos Mejuto, que han actualizado y modernizado el texto. Actores criados en los códigos del cine Old Hollywood, buscan conciliar el genio creativo del autor, Pedro Ruiz, con las imágenes y códigos de la alta comedia.Escándalo en Palacio se presenta al público como una sátira política que tiene el sexo como elemento central de la trama. El protagonista Bernard Mathieu, actual presidente del gobierno, recibe una noticia que compromete su imagen: un video privado de índole sexual con su actual esposa y primera dama, Paola D’Angio ha salido a la luz. El video se grabó cuando todavía estaba casado con su anterior esposa.El autor, Pedro Ruiz, lanza alguno interrogantes con su particular estilo ácido e incisivo. Una alta comedia que hará las delicias del espectador, pasando del surrealismo más cómico a la elegancia más clásica.Ficha artística:- Producción - Estudo Momento- Co-Producción y Residencia Técnica - Concello de Ferrol- Dirección - Iria Ares y Xoán C.

Mejuto- Idea original - Pedro Ruiz- Dramaturgia - Pedro Ruiz- Escenografía - Xoán C. Mejuto- Attrezzo y Mobiliario - Illana- Iluminación - Antón Arias- Diseño de sonido - Alberto Beade- Vestuario - Félix Ramiro y Toni Francesc, Veneno en la Piel.- Jefa de Vestuario - Asun Arretxe- Caracterización - La Kasa del Maquillaje- Audiovisuales - Gutier Rolán- Cuadros - Vítor Mejuto- Voz Radiofónica - Jose Manuel Mira- Fotografía - Gabriel Brau- Diseño Gráfico - Bombo Estudio- Prensa y comunicación: 5PalabrasDuración aproximada: 90 minutos

Dirección: Teatro Lara - Sala Cándido Lara. Corredera Baja de San Pablo, 15 (Madrid 28004)

Precio:

Desde 12 €