Visita Portofino, Bodrum y Mikonos sin salir de Madrid, Barcelona y Sevilla

¿Portofino? No, Madrid. ¿Bodrum? No, Barcelona. ¿Mikonos? No, Sevilla. La iniciativa Med Rooftops de la ginebra Gin Mare pretende trasladar la esencia del Mare Nostrum a un conjunto de espacios en altura de propiedad privada donde todos los consumidores invitados podrán experimentar una perspectiva diferente del skyline de la ciudad gracias a la auténtica experiencia del terrace sharing. Un total de siete exclusivas terraza particulares repartidas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Lisboa, Munich, Roma y Londres tomarán el testigo de los espacios descubiertos en anteriores ediciones del proyecto. Una dimensión internacional con la que Gin Mare pretende difundir la cultura y estilo de vida mediterráneos más allá de las fronteras de su área de influencia más inmediata.

Barcelona representa Bodrum | Gin Mare

Los meses de mayo, junio, julio y septiembre serán testigos de la transformación de este conjunto de terrazas de gran formato en el corazón de las ciudades más atractivas de Europa que, una edición más, podrán ser visitadas por el público. Una serie de localizaciones donde, durante unos días, se vivirán diversas experiencias únicas en torno a la celebración del estilo de vida mediterráneo, mientras se disfruta de una panorámica urbana nunca antes descubierta. Los rooftops de Madrid, Barcelona y Sevilla acogerán la esencia mediterránea de las costas de Portofino, Bodrum y Mikonos. Un viaje al corazón de la cuenca mediterránea de Italia, Turquía y Grecia a través elementos como la decoración, la música en directo y la gastronomía de cada una de estas icónicas regiones.

Madrid: Portofino. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, la terraza de Madrid constituye un incomparable espacio en dos alturas donde los colores vivos de la riviera de Portofino y los aromas cítricos de la región maridarán con el skyline de la capital.

Barcelona: Bodrum. El Mediterráneo oriental visita la Ciudad Condal. Una terraza de autor en el corazón de Barcelona donde las especias y los sonidos de la costa más cosmopolita de Turquía serán los protagonistas.

Sevilla: Mikonos. La incomparable luz del Sur de España acoge en el exclusivo rooftop de Sevilla la claridad de los pueblos mediterráneos de la isla de Mikonos. Una combinación donde el sabor de Gin Mare se mezcla con los botánicos autóctonos de las turquesas costas griegas.

Sevilla representa Mikonos | Gin Mare

Una panorámica exclusiva, nunca antes descubierta, de tres costas icónicas, desde un trío terrazas con arquitecturas y personalidades muy diferentes, pero con una filosofía similar; emocionar a sus invitados con una vistas de la ciudad dignas de ser compartidas. Una ocasión única para todos los consumidores de Gin Mare que se inscriban, a partir del próximo 7 de abril, en el site www.medrooftops.com, de acceder al universo particular de cada una de estas terrazas, en función del área geográfica desde donde lo hagan.

Med Rooftops tendrá lugar el fin de semana del 27 y 28 de mayo en Madrid, el 30 de junio y 1 de julio en Barcelona y finalmente el fin de semana del 30 de septiembre y el 1 de octubre en Sevilla.

