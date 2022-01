Parque de Yellowstone: 7 datos curiosos que probablemente no conocías

No es ningún secreto que el Parque Nacional de Yellowstone es uno de los más impresionantes del planeta, y que fue fundado en el año 1872 en Estados Unidos. Cada vez son más los turistas que no pierden la oportunidad de visitarlo para dejarse llevar por sus espectaculares aguas termales, sus zonas de barro, su concentración de géiseres y su fauna.

Lo cierto es que, con el paso del tiempo, el Parque Nacional de Yellowstone se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Estados Unidos. Por lo tanto, es el momento más que perfecto para descubrir este lugar mágico a través de una serie de datos curiosos que no te dejarán indiferente.

Encontramos el géiser más famoso del planeta

Estamos hablando, cómo no, el de Old Faithful. A pesar de todo, debemos tener en cuenta que no es el géiser activo más alto que podemos encontrar en el Parque Nacional de Yellowstone, ya que este es el Steamboat Geyser. Está situado en Norris Geyser Basin, a casi una hora de Old Faithful.

Yellowstone | Imagen de Yellowstone National Park en Flickr, licencia de Dominio público

Es el primer Parque Nacional del mundo

El de Yellowstone fue delimitado y creado de manera formal por el Congreso de Estados Unidos y por Ulysses S. Grant, el que fuera presidente en ese momento, el primer día de marzo del año 1872. Antes de que Yellowstone fuera una zona protegida, se realizaron tres expediciones durante los años 1869 y 1871.

El lago de Yellowstone, en datos

Este lugar, uno de los más visitados del Parque Nacional, está situado a casi 2.400 metros sobre el nivel del mar. Por si fuera poco, cabe destacar que la temperatura media del agua en verano ronda los 7 grados.

Yellowstone | Pixabay

Se encuentra uno de los volcanes activos más grandes del mundo

Debemos partir de una cuestión: Yellowstone, en sí, es un enorme volcán. Hace más de 2 millones de años tuvo lugar esa primera erupción por la que se llegó a cubrir casi 10.000 kilómetros cuadrados de cenizas. El último flujo de lava se produjo hace 70.000 años.

Yellowstone tiene su Gran Cañón

Éste se creó debido a la erosión del río Yellowstone. En datos, cuenta con 32 kilómetros de largo, así como entre 457 y 1220 metros de ancho. En cuanto a la profundidad, tiene más de 305 metros. Por lo tanto, este Gran Cañón no es solamente fascinante, sino también uno de los más espectaculares del país.

Yellowstone | Imagen de Greg Willis, licencia: CC BY-SA 2.0

Es uno de los datos más curiosos pero, a su vez, más desconocidos para muchos. Y es que, en efecto, los militares controlaron esta zona durante 32 años. El ejército vigilaba el Parque Nacional de Yellowstone hasta el año 1918, cuando el Servicio de Parques Nacionales decidió quitar esa participación militar en este lugar.

Yellowstone registra miles de terremotos al año

De hecho, el promedio es de 2.000 terremotos. Debemos tener en cuenta que en el año 1959, un temblor de magnitud 7,5 en la escala de Richter llegó a arrebatar la vida a 28 personas. En 1985 se registraron más de 3.000 sacudidas aunque, en la actualidad, la gran mayoría de las que se producen son absolutamente imperceptibles por los turistas.