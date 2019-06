5 terrazas de Madrid para disfrutar de la mejor gastronomía con tu cóctel en mano

El verano no comienza hasta que no pones el pie en tu primer terraza de la temporada… aunque aún sea mayo. No importa. Esa sensación de que tu mente ya está puesta en las vacaciones o que se toma la vida con otra filosofía, no te lo quita nadie. Así que hoy te traemos una breve selección de terrazas madrileñas para saborear las diferentes cartas que anticipan los días de sol y playa.



Saborear las vistas de Madrid desde las alturas.

Cocina vasca mezcladas con sabores mediterráneos y un twist creativo en la propuesta de El Cielo de Urrechu en Pozuelo de Alarcón.

Unos atardeceres espectaculares con la capital, la Casa de Campo y la serranía como telón de fondo. Está situado en la última planta del centro comercial Zielo Shopping Pozuelo, a pocos kilómetros de la capital.



Dos italianos románticos para disfrutar una cena a la luz e las velas.

En el medio de la arboleda de la Plaza La Moraleja se encuentra la terraza del Romano Ristorante. Una excusa gastronómica perfecta para degustar la tradicional cocina artesanal italiana con un toque muy de hoy. El chef Hipólito Vázquez está al frente de estas delicias para saborear en un espacio muy relajado y chic.



Muy cerca del Museo del Prado se encuentra esta terraza para disfrutar de un Madrid diferente. La Trattoria Santarcangelo ofrece todo el sabor de la cocina de la región de Emilia-Romaña en una carta con platos muy diferentes, pero que encierran el espíritu más tradicional de la cocina italiana.



La gastronomía creativa que se disfruta en la Sierra de Madrid.

Fernando Limón es el chef que está detrás de este desfile de recetas divertidas preparadas con carnes exóticas que se fusionan de manera muy creativa con verduras de temporada del huerto ecológico. Es La Sopa Boba y ¿quieres saber cuál es la novedad de este año? Los platos al sauna. Una selección de pescados de la temporada que se cocinan sobre piedra volcánica y forman calor con jugo de diferentes cítricos. Un rincón muy curioso para conocer en Apedrete.



Al aire libre a todas horas en el medio de la ciudad.

Los Lunch&Dinner son espacios para desayunar, almorzar merendar o cenar de forma sana y natural, es posible.

Tienes más de 50 platos para escoger una vez que te hayas decidido por uno de sus 14 establecimientos para disfrutarlos.



Más información:

El Cielo de Urrechu

Romano Ristorante

Trattoría Santarcangelo

La Sopa Boba

Lunch Dinner