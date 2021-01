Teneguía, el último volcán que erupcionó en superficie en España

No queremos tentar a la suerte, solo constatar como de acontecimientos históricos con tinte de catástrofe a veces surge la belleza, sucedió en la isla de La Palma hace unos 50 años pero empecemos por el principio, vamos a recordar cómo nació el volcán Teneguía.

Que las Islas Canarias son un archipiélago de origen volcánico es sabido por todos pero ¿sabías que el último volcán que erupcionó en superficie en las las islas lo hizo hace solo 50 años? ocurrió entre octubre y noviembre de 1971: el 20 de octubre se produjeron los primeros temblores de tierra y el día 26 de ese mismo mes a las 4 y 25 de la tarde se registró oficialmente una erupción qeu se prolongó hasta el 18 de noviembre y que dejó tras de sí un paisaje natural de escádalo que es hoy uno de los lugares más visitados de La Palma.

Además en este caso particular no hay que hablar de catástrofe porque la erupción tuvo lugar en una zona deshabitada de la isla aunque sí destruyó algunas zonas de cultivo y una playa.

Volcanes. La Palma | Imagen de Van Marty, cortesía de Turismo de La Palma

La Palma se convirtió, particularmente desde la erupción del volcán Teneguía, en una isla de visita obligada para los amantes de la geología pero además, ante la imponente belleza de los paisajes volcánicos que hay en la isla, ha acabado por atraer a todo tipo de viajeros porque ¿quién no disfruta de un bello paisaje volcánico en una isla paradisíaca famosa también por su cielo nocturno?.

Pero hoy hablamos de volcanes y es que el Teneguía no es el único al que podrás acercarte en La Palma, el Parque Natural de Cumbre Vieja es popular por sus cráteres, si empiezas por ahí tu visita no tienes más que dejarte llevar por la Ruta de los Volcanes desde la Cumbre Vieja hasta el faro de Fuencaliente y, de allí, al volcán Teneguía: se trata de un espectacular sendero de 24 kilómetros de largo pero puedes optar por disfrutar de una versión reducida de la ruta que es menos exigente pero, en cualquier caso, nuestra recomendación es que no te pierdas los puntos más altos de esta ruta porque desde ellos disfrutarás de vistas inolvidables, de los mejores paisajes de la isla de La Palma.

La Palma, sendero entre volcanes | Imagen de Saúl Santos, cortesía de Turismo de La Palma

¿Eres de los que, ya puestos a hablar de volcanes, quiere saber más? entonces toma nota, hay dos visitas que no puedes dejar de hacer: el Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio donde incluso caminarás al borde del cráter, y el Centro de Interpretación Caños de Fuego, donde visitarás un tuvo volcánico.