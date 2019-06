7 planes para descubrir Málaga

Cada vez son más las personas que deciden irse de vacaciones a Málaga. La costa del Sol es una de las más bonitas de todo el territorio español y su clima también es sensacional. Durante el verano, aunque hace calor, las temperaturas no son tan altas como en otras ciudades de Andalucía y en invierno las temperaturas son suaves. Así, cualquier época del año es buena para ir a descubrir los encantos de esta pequeña pero bonita ciudad del sur de España. Eso sí, sin duda es en verano cuando recibe a más turistas. Y es que como decíamos, sus playas son maravillosas. Además, los pueblos de costa tienen grandes contrastes, ya que en ellos se juntan el mar y la montaña.

Pero mientras que el verano es perfecto para bañarse en el mar Mediterráneo, el resto de meses son ideales para descubrir el resto de la ciudad. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar en este artículo: de los planes a llevar a cabo para descubrir Málaga. Porque aunque pequeña y en ocasiones desconocida, Málaga es una ciudad con mucho más que playa. Málaga es una ciudad con naturaleza y cultura. Una ciudad que te hará disfrutar. ¿Preparado para tomar nota?

Visita la Catedral

Catedral | Flickr

Aunque no suele aparecer en la lista de catedrales más bonitas de España, la Catedral de Málaga es igualmente impresionante. Mezcla los estilos gótico, renacentista y barroco, convirtiéndose en toda una joya arquitectónica. Además, cuenta con una torre de 84 metros que se levanta imponente hacia el cielo de Málaga. Tanto es así que es la segunda catedral más alta de Andalucía, solo por detrás de la Giralda. Eso sí, su torre sur todavía no está construida y eso por eso que algunos la conoces como “La Manquita”.

Adéntrate en la Alcazaba de Málaga

Alcazaba | Flickr

Situada en un cerro del monte de Gibralfaro se encuentra esta fortaleza malagueña. Se construyó en el siglo XI sobre las ruinas de un edificio romano y sirvió como palacio a los gobernantes musulmanes. En su momento tenía 110 torres grandes y alguna que otra de menores dimensiones. Hoy en día, la más destacable es la Torre del Homenaje. Pero de entre todo, lo que más llama la atención es la manera en que se hizo: tiene un carácter militar que no tienen el resto de fortalezas musulmanas que se construyeron durante aquella época. Si quieres descubrir sus encantos puedes hacerlo por tan solo 2€ o gratis si vas un domingo por la tarde.

Recorre la calle Larios hasta la Plaza de la Constitución

Calle Larios | Flickr

En Navidad se convierte en todo un espectáculo de luces y de colores capaz de atrapar las miradas de todos los presentes. El resto del año, la calle Larios es un lugar ideal para comprar o, al menos, ver los escaparates de las tiendas de marcas importantes. La Plaza de la Constitución, por su parte, es el centro de la ciudad.

Empápate de conocimientos en alguno de sus museos

Museo del vidrio y cristal | Flickr

En el Palacio de Villalón se encuentra el Museo Carmen Thyssen Málaga y en su interiores, desde 2011, se exponen obras de artistas españoles de la talla de Joaquín Sorolla y Eugenio Lucas Velázquez. También puedes visitar el Museo Picasso de Málaga, que se encuentra en el Palacio Buenavista. Allí puedes ver más de 200 obras de este célebre pintor. Si lo prefieres, puedes acercarte hasta la Plaza de la Merced y ver su casa natal, convertida también en museo. Otra posibilidad es que visites el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga y admires algunos objetos de carácter histórico-artístico. O el Museo del Vino de Málaga. Aunque, quizá, son más de tu gusto el Museo Automovilístico de Málaga o el Museo del Vidrio y Cristal. Como ves, hay muchos entre los que elegir. ¿Cuál prefieres?

Camina por la playa y por su paseo marítimo

Playa de Málaga | Flickr

Por supuesto, no puedes olvidarte de ir a la playa. No importa si es verano y vas a tomar el sol y a bañarte o si es otoño y vas simplemente a caminar. Sea como sea, no puedes olvidarte de este plan durante tus vacaciones en Málaga. Además, tampoco puedes dejar de pasear por su paseo marítimo: es precioso y te encantará.

Sube al Castillo de Gibralfaro y déjate impresionar por sus vistas

Vistas desde Gibralfaro | Flickr

Está muy cerca de la Alcazaba y se construyó sobre unas ruinas que había en la montaña. Primero fue una fortaleza y en 1340 se iniciaron unas obras para convertirla en castillo. Ahora, en su interior se pueden ver objetos que te enseñarán la vida diaria de los militares a los largo de los años. Pero quizá lo que más te guste, dejando de lado que es una de las joyas culturas de Málaga, son las impresionantes vistas que tendrás desde tus ojos. Desde el castillo, la ciudad quedará bajo tus pies.

Visita el teatro romano

Teatro romano | Flickr

Málaga es una ciudad con mucha cultura y mucha historia. Y entre esa historia está su pasado romano, del que podrás conocer una parte visitando el teatro. Se construyó en el siglo I a.C. y allí se celebraron espectáculos hasta el siglo III. Ahora, tras una restauración, sirve como espacio escénico.