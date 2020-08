El Meandro del Melero: Descubre el límite natural entre Extremadura y Castilla y León

Si hablamos de una imagen que identifica, de manera directa, el norte de la provincia de Cáceres tenemos que hablar del Meandro del Melero. Se trata del límite oriental con la propia Sierra de Gata, ubicado dentro de la comarca de las Hurdes. Por si fuera poco, dibuja perfectamente la frontera entre Cáceres y Salamanca, con el río Alagón de protagonista.

El municipio más cercano es Riomalo de Abajo, siendo un punto de partida perfecto para visitar este Meandro del Melero. Saliendo de este lugar nos encontramos, de manera directa, la piscina natural sobre el río Ladrillar. Este camino nos conduce, de manera directa, a las inmediaciones del meandro. Debemos tener en cuenta que podemos hacerlo tanto en pie como en coche. Bien es cierto que si lo hacemos andando podemos cosechar más recuerdos de los ideales paisajes de Las Hurdes.

El Meandro del Melero | Imagen de InusualFoto en Wikipedia. Licencia: CC BY-SA 3.0

El paseo, acompañado de pinos y castaños, está perfectamente señalizado. Cuando estamos llegando al Meandro del Melero tenemos acceso al mirador, conocido como La Antigua. Las vistas desde este lugar son absolutamente inigualables. Se puede contemplar este accidente fluvial. Bien es cierto que, en época de lluvias, es un espectáculo aún mayor ya que pasa de ser un meandro a ser un auténtico islote.

Por si fuera poco, te recomendamos que acudas al atardecer puesto que la magia que se respira ahí es sencillamente espectacular. Como recomendación, antes de llegar a este mirador tenemos otra opción: Tomar una bifurcación que llega a bajar hasta la base del meandro. Asomarnos teniendo la sierra de Béjar de fondo es una actividad más que obligada.

Pero en este rincón no solamente podemos limitarnos a contemplar. Si lo deseamos, podemos participar tanto en descensos en canoa o catamarán, así como pesca o, incluso, avistamiento de aves. Este lugar es perfecto para observar distintas especies como la cigüeña negra, buitre negro y leonado, águila culebrera o, incluso, la conocida como águila calzada.

El Meandro del Melero | Imagen de Mentxuwiki en Wikipedia. Licencia CC BY-SA 4.0

No es ningún secreto que la comarca de las Hurdes es siempre un lugar idóneo para disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Podrás grabar en tu memoria imágenes y momentos que no podrás olvidar jamás. Cada visitante que acude a estos rincones siempre regresa. ¡Y no es para menos!