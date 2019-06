5 lugares para pasarte el verano haciendo snorkel sin salir de España

Cuando pensamos en practicar snorkel descubriendo el fondo del mar entre peces de colores solemos pensar en lugares del Caribe como Cozumel o el parque de Xcaret y en otros rincones paradisíacos más lejanos todavía como la barrera de coral australiana pero no es necesario volar tan alto ni tan lejos para disfrutar de un día snorkel, del mismo modo que no hace falta ser un gran nadador ni saber bucear para practicarlo.

Lo único que necesitas es hacerte con tu equipación (e incluso eso puede ser innecesario porque podrás conseguirla en tu lugar de destino) y elegir uno de los lugares que te recomendamos a continuación; son 5 de los mejores lugares, sino los mejores, para practicar snorkel en España, por supuesto no son los únicos pero sí una apuesta segura para quienes quieren pasarse las vacaciones practicando snorkel.

Cala Macarella - Menorca

El Mediterráneo es un mar ideal para la práctica del snorkel y no te faltará una playa en la que disfrutarlo, Cala Macarella es una de las calas más bellas de la isla de Menorca e ideal para dedicar tus vacaciones al snorkel.

Cala Macarella | Disfruta Menorca

La Isleta del Moro - Cabo de Gata (Almería)

El Parque Natural del Cabo de Gata es un rincón paradisíaco de España, en la localidad almeriense de la Isleta del Moro podrás pasarte el día entero y todas las vacaciones practicando snorkel.

Isleta del Moro | Cabo de Gata, Almería

Playa Papagayo - Lanzarote

Playa Papagayo es una playa virgen de Lanzarote en la que podrás pasarte horas y horas, las vacaciones enteras, haciendo snorkel.

Playa Papagayo | Turismo de Lanzarote

Playa de Nuestra Señora - Islas Cíes

No negaremos que las aguas de las Islas Cíes están, como poco, frescas, no estamos en el Mediterráneo sino en el Atlántico pero el fondo marino de esta zona natural protegida bien merece el esfuerzo de aclimatarse a aguas más frías, aquí no verás peces de colores, que son de aguas más cálidas, pero sí pulpos, estrellas de mar...

Playa de Nuestra Señora, Islas Cíes | Turismo de Galicia

Cala Tarida - Ibiza

El fondo marino de Ibiza es tan de postal como sus míticos atardeceres y Cala Tarida es uno de los mejores lugares de la isla para descubrirlo haciendo snorkel.