Historia del Castillo de la Zuda: dónde se encuentra y por qué fue un gran enclave defensivo

Nos desplazamos a la provincia de Zaragoza, concretamente hasta la localidad de Borja. Como no podía ser de otra forma, allí encontramos un gran número de edificaciones y monumentos sencillamente sorprendentes, así como rincones que no dejan indiferente a nadie. Un claro ejemplo es, como no podía ser de otra manera, el Castillo de la Zuda.

También conocido como Castillo de Borja, es una construcción fortificada situada sobre una base de roca arcillosa. Está formado por una impresionante plataforma, que tiene unas dimensiones aproximadas de 80 metros de largo por 7 metros de ancho, y una altura de unos 15 metros. A través de los siglos, sobre esta base natural se realizaron una serie de actuaciones para acondicionarla y, de esta manera, poder transformarla en una fortaleza cuyo objetivo no era otro que utilizarla a modo de defensa y vigilancia.

El Castillo de la Zuda, a través de su historia

En la original ciudad de Bursau se encontraron objetos y restos de cerámicas que indican que esta zona llegó a ser habitada por celtíberos, visigodos y hasta romanos. No fue hasta la llegada de los musulmanes cuando Borja comenzó a realizar la delimitación de un recinto fortificado en piedra sillar. Y lo hace en un punto verdaderamente estratégico, como es sobre la calle de San Jaime y el barrio de San Juan.

De esta forma se llegó a delimitar una ciudadela en la que pronto se hizo necesario construir un elemento que cumpliera las funciones de vigilancia y defensa. Fue entonces cuando se dio el paso de desarrollar una imponente fortaleza sobre la plataforma arcillosa y yesífera, que coronaba esa ciudadela. Por lo tanto, no es un castillo como tal, sino una fortificación defensiva.

Castillo de Zuda | Imagen de Ayuntamiento de Borja en Wikipedia, licencia: CC BY 4.0

En 1120 Borja pasó a manos de la Corona de Aragón. De este modo, tanto esta localidad como otras tantas que contaban con torres y castillos, pasan a formar parte de una impresionante trama militar. Una de las construcciones más importantes era la de Borja, precisamente porque era la frontera entre los tres reinos cristianos, que eran Aragón, Castilla y Navarra. Durante estos años, probablemente, se utilizó como fortificación pero también como residencia para el alcaide, así como albergue para cuadras, tropas, almacenes y hasta una iglesia.

Otra época a destacar nos hace viajar a mediados del siglo XIV, durante la Guerra de los Dos Pedros, ya que el Castillo sufrió considerables destrozos, aunque también se realizaron diversas reformas. A partir de este conflicto bélico y hasta el siglo XVI, la construcción siguió siendo utilizada con carácter militar. Aun así, poco a poco, se fue integrando mucho más en el día a día de la población de Borja. Es más, la comunidad judía vivió en torno a esta construcción, en lo que se conoce como Cinto.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a la provincia de Zaragoza, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta Borja para ver, en primera persona, esta fortificación. Se trata de una construcción verdaderamente espectacular que no te dejará indiferente, no solamente por su historia sino también por esa impresionante y peculiar belleza que desprende. ¡No te dejará indiferente!