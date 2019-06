Fin de semana de relax y risas con amigas, en el Villadesella

Fin de semana de festejos, de celebraciones, de cambios, de nuevas vidas que empiezan estrenando década, soltería o despidiéndose de ella. Fin de semana de risas y confidencias, de esos abrazos que lo dicen todo y ese arreglar el mundo en dos cotilleos. Fin de semana con las amigas, es siempre un planazo. Y el Hotel Villadesella propone un plan especial con las chicas que asegura risas y nuevas experiencias de absoluto relax.



Para empezar, ni bien llegues te espera un zumo refrescante y revitalizante de frutos rojos. Luego, la gran decisión de día… ¿la clase de pilates al aire libre la tomas hoy o prefieres hacerla mañana? Tal vez hacerla hoy, que mañana apetece más la sesión de meditación de esas que conecta alma, cuerpo y mente, antes de un masaje relax total en la habitación, mientras el mar se cuela por tus ventanas.



Y a nivel gastronómico, las opciones están en dejarse tentar por las delicias del desayuno y luego la cena o la comida en el restaurante Nevada. Mejor, ambas, ¿no? por eso de no tener que pensarlo mucho. Porque el restaurante está supervisado por el chef Jaime Uz que tiene una estrella Michelin en su restaurante Arbidel. Así que seguro que tiene una propuesta fresca con sabores de mercado preparada para estas minivacaciones.



Claro que siendo un fin de semana tan especial, tal vez lo mejor sea ir directamente al Arbidel y dejarse llevar por el menú degustación que incluye: Gazpacho de manzana verde, sardina marinada y Pría, el Ravioli de morcilla trufado o la Lubina asada en mojo verde y cromatismos vegetales, porque has venido a homenajearte y a celebrar, además, de que estás con tu grupo de amigas.



¿Apetece? Mucho. El hotel Villaddesella está ubicado en lo alto de una colina dominando las vistas al mar, en Sebreño, Ribadesella. Es una casa indiana reacondicionada con 10 habitaciones con todo el comfort. Y los grupos de 5 o más amigas prácticamente se adueñarán de casi todos los espacios.



En el Villadesella los problemas de biberones, agendas abarrotadas, parejas y demás, no existen. El plan es para que tú y tus amigas disfrutéis de un fin de semana de festejos, porque estar juntas, lo vale.

Hotel Villadesella