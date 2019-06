Dormir sobre los acantilados del Cabo de Clifton

Si la ubicación es lo más importante a la hora de elegir un alojamiento, entonces, la última incorporación en la costa de Clifton, en Sudáfrica, no puede dejar a nadie indiferente. Un lujoso establecimiento privado, Cape View Clifton, puede reclamar el premio a la mejor ubicación de Ciudad del Cabo. Construido en los acantilados, encima de las famosas playas del Cabo de Clifton, y con unas vistas sobre el Océano Atlántico que parecen no tener fin, la propiedad de cinco pisos pertenece a la familia Latimer. Cuenta con siete espectaculares suites, diseñadas por la madre y la hija, Frith y Jessica, para crear la sensación de estar alojado en una casa particular, pero con todas las infraestructuras de un establecimiento de lujo. Hay una zona de comedor muy bien diseñada para las comidas, con un bar autoservicio y una enorme terraza que se extiende a lo ancho del edificio. La terraza cuenta con una piscina de 15 metros cuadrados, con tumbonas de lujo, donde los visitantes pueden disfrutar de unas vistas únicas. Cinco de las suites están en un edificio de 556 metros cuadrados y hay dos especiales. Una con dos dormitorios y otra con tres, todas con vistas panoramicas de 180º sobre el mar. Especiales para grupos o familias o para estancias más largas. Estas suites tam bién cuentan con zonas de estar y comedor exquisitamente acabadas, cocina totalmente equipada y terraza privada con jacuzzi y vistas a la costa. El diseño y la decoración van acordes al majestuoso telón de fondo de la costa del Cabo y se inspira en los colores neutros de la arena, el mar, la fauna y la flora locales. Líneas limpias y muebles con estilo con reminiscencias del patrimonio colonial de Durban, del que son originarias la madre de la familia Latimer y su hija. Han añadido además detalles especiales de su amor por Ýfrica, de forma sutil y elegante. Cada espaciosa suite cuida al máximo la privacidad de los huéspedes e incluye un amplio dormitorio, sala de estar, baño de lujo y un balcón. Todas las habitaciones de la propiedad cuentan con vistas panorámicas al océano Atlántico, a los Doce Apóstoles, Clifton y Camps Bay. Hay una de dos dormitorios y una suite de tres dormitorios . Estos tam bién cuentan con zonas de estar y comedor exquisitamente acabados, cocina totalmente equipada y terraza privada con jacuzzi y vistas a la costa. El personal es experto, discreto y amable y también hay un servicio de conserjería personalizado. La casa tiene un chef que atiende personalmente los gustos y preferencias de los huéspedes para el desayuno diario en el comedor. Y se pueden preparar también comidas privadas o recepciones pequeñas que hay que organizar con previo aviso. La propiedad está al cargo Jess Latimer, una diseñadora de interiores y estilista de profesión que perfeccionó sus habilidades de diseño, decoración y restauración en pequeñas propiedades en Chelsea, Londres. Ella personalmente supervisa el funcionamiento diario de la propiedad, incluso compra y decora los centros de flores, hace la compra diaria y es el enlace con la cocina y se ocupa del desayuno diario de los huéspedes. Esta atención personal combinada con la comodidad y la sofisticación de Cape View Clifton, aseguran que los huéspedes se sientan completamente relajados y mimados en este hogar lejos del hogar.