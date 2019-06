El Descenso del Sella cumple 80 años

El Descenso Internacional del Sella es la primera fiesta española festivo-deportiva declarada oficialmente como de Interés Turístico Internacional y está considerada además como la prueba de descenso de ríos más importante del mundo. Este año, además cumple 80 años, por lo que la ocasión merece que nos acerquemos a Asturias.

Es, sin ninguna duda, la cita del verano, una que reúne cada año a decenas de miles de personas, que se acercan para disfrutar de la competición, pero también del ambiente, la fiesta, la música, la acampada, y el buen rollo. El Descenso del Sella nació como una reunión de amigos que querían disfrutar de una excursión por el río Sella en piragua organizada por Dionisio de la Huerta, pero con el paso de los años se ha convertido en una competición deportiva en toda regla.

Hoy es una competición deportiva, organizada por la Real Federación Española del Piragüismo y por el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella, que se inicia con la lectura de un pregón donde se leen los versos rituales de Dionisio de la Huerta, este año a cargo de la periodista deportiva Lara Álvarez, tras el cual los palistas toman la salida en Arriondas y descienden por el río hasta llegar a la meta, ubicada 20 kilómetros más abajo, en el puente de Ribadesella.

Si lo deseas, puedes hacer el descenso del Sella en canoa el mismo día que la famosa prueba deportiva contratando tu descenso en alguna de las muchas empresas de turismo activo que te ofrecen este planazo. Solo tienes que alquilar una canoa y estar listo sobre las 12.30 h., justo detrás de la prueba deportiva. Pero recuerda reservar cuanto antes.

Para esta edición tan especial, la número 80, se ha organizado una Semana Grande de Piraguas con verbenas el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, con las actuaciones de las orquestas París de Noia y Panorama en la zona del puerto, y las de Tekila y la Orquesta Principado Siglo XXI en la Plaza Nueva.



Para que no te pierdas nada:

1. Antes de la salida, se celebra un desfile por las calles de Arriondas en el que participan representantes de todos los países participantes.

2. El viernes, se realiza el hermanamiento de las aguas del Sella con algún río español, y se izan as banderas de todos los países en la zona de la salida.

3. El jueves y el viernes se celebra la súper fiesta, esa por la que suspiran miles de personas. La cita es en Arriondas, y el viernes prepárate para no dormir en toda la noche.

4. El sábado la fiesta se traslada hasta Ribadesella.

Una vez que arranca la competición puedes seguir a la gente que sigue la prueba en paralelo por el curso del río, animando a los deportistas, o bien esperar en la llegada, para lo que tendrás que madrugar para coger sitio. Desde allí se ven perfectamente los últimos 500 metros del recorrido sobre el Sella anteriores a la meta.

Son pocos los eventos deportivos que paralelamente se convierten en una gran fiesta, y este es uno de ellas. El Descenso Internacional del Sella es una de las citas más importantes del piragüismo mundial pero también un fiestón increíble y fantástico especialmente para disfrutar con tus amigos. Marcha ¡a tope!. No te lo pierdas.

