12 localidades famosas por su Semana Santa (y no son capitales de provincia)

La tradición manda y, cuando llega la Semana Santa, no solo Sevilla echa andar por sus calles recordando los últimos días de Jesús; a poco que hayas viajado por España en Semana Santa sabrás que esto es así y si repasas las celebraciones de Semana Santa que gozan de algún tipo de consideración, ya sea la de Fiesta de Interés Turístico Nacional o Internacional o incluso Fiesta de Interés Regional, cabe que incluso te sorprenda descubrir hasta qué punto somos un país de tradición católica y lo celebramos (en Navidad, en Semana Santa, en las una y mil fiestas cuyo origen está en la celebración de un Santo o en el modo en que nuestros antepasados se encomendaban a ellos…). Pero no nos despistemos, estamos a las puertas de la Semana Santa y seguro que sabes cuáles son las grandes ciudades famosas por sus procesiones, empezando por Sevilla y continuando por otras grandes ciudades andaluzas como Málaga y Granada o castellanas como Zamora, Léon, Salamanca o Ávila entre otras, ahora bien ¿sabes qué pequeñas ciudades o incluso pueblos celebran una Semana Santa que no desmerece en absoluto a las más famosas? Hay muchas pero te podemos asegurar que las 12 localidades que te recomendamos a continuación merecen estar en esta lista.

Empezamos por el norte, por Galicia

Imagen de La Última Cena, Viviero | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

En Galicia hay dos localidades a las que precede la fama de su Semana Santa, no en vano son ambas Fiesta Turística de Interés Internacional; hablamos de Ferrol, en la provincia de La Coruña, y Vivero, en la provincia de Lugo; en el caso de Ferrol el plano de la ciudad ayuda y sus calles se convierten en una suerte de paso de procesiones desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección, son especialmente espectaculares las del Viernes Santo: el Santo Encuentro por la mañana, el Santo Entierro por la tarde y Os Caladiños por la noche. En Vivero los actos más llamativos se celebran el Jueves Santo con la procesión de un paso que representa La Última Cena y del Prendimiento y el Viernes Santo con la procesión del Encuentro por la mañana, el Desenclavo y Santo Entierro por la tarde y las Procesiones de La Pasión y La Soledad por la noche (a partir de medianoche).

Nos vamos a Castilla y León

Crucifixión del Señor. Medina de Rioseco | Imagen de Rodelar - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14719062

La Semana Santa Castellana es famosa por su recogimiento y solemnidad pero ¿sabías que no es necesario visitar sus capitales de provincia, a cada cual con una Semana Santa más célebre, para vivirla? Hay dos localidades más pequeñas cuya Semana Santa es tan famosa como ellas mismas: Medina del Campo y Medina de Rioseco. La de Mediana del Campo no solo es una de las celebraciones de Semana Santa más famosas sino también de las más antiguas, comienza el Viernes de Dolores cuando procesiona la Virgen de las Angustias y termina el Domingo de Resurrección; entre ambos eventos se celebran diferentes actos y procesiones entre los que cabe destacar las Procesiones de la Caridad, la Vera Cruz y el Encuentro y la Procesión del Silencio. La Semana Santa es el momento más celebrado en Medina de Rioseco desde hace siglos, desde el Domingo de Ramos y hasta el de Resurrección sólo el lunes hay tranquilidad en las calles, el resto de los días se suceden las procesiones por el casco histórico; llama la atención su procesión del Encuentro porque no se celebra como un encuentro doloroso sino feliz, es el Domingo de Resurrección y quienes se encuentran son Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría.

¿Y en Extremadura?

Santo Cristo de la Humildad en el Teatro Romano de Mérida | Imagen de Manu22 1981 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16004634

¿Conoces Mérida? Sobran los motivos para visitar esta localidad extremeña y sí, la Semana Santa es uno de ellos (con permiso de su imponente anfiteatro romano, claro). Es precisamente ahí, en el anfiteatro romano y la madrugada del Viernes al Sábado Santo, donde se celebra el evento más espectacular de la Semana Santa de Mérida: la procesión y Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la O.

Semana Santa en Castilla la Mancha

Domingo de Resurrección en Hellín | Imagen de FOTOS ORTEGA - FOTOS ORTEGA (HELLÍN), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5816289

La Semana Santa de Castilla La Mancha también cuenta con celebraciones de fama internacional y una de ellas se celebra en una localidad pequeña como es Hellín, en la provincia de Albacete. Suele decirse que Hellín no celebra una Semana Santa sino tres, la de los cultos eclesiales que se celebra dentro de las iglesias, la de las procesiones que toman las calles día a día del Domingo de Ramos al de Resurrección y la del toque de tambor; es precisamente esta última celebración la que distingue de manera notable la Semana Santa de Hellín de otras y es que esta, además de ser una Semana Santa de Interés Turístico Internacional, es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana

Nuestra Señora de los Dolores en Orihuela | Imagen de Jorgealix, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

La Semana Santa valenciana tiene lo suyo (que no todo van a ser Fallas…) pero, si hablamos de celebraciones de Semana Santa emblemáticas en localidades pequeñas o que no son capitales de provincia, en la Comunidad Valenciana hay que hablar de la provincia de Alicante porque allí, en Orihuela y Crevillente concretamente, es donde podrás vivir una Semana Santa de fama internacional. En Orihuela es particularmente famosa la Procesión del Entierro de Cristo que se celebra el Sábado Santo desde el S.XVII y en Crevillente el evento más famoso se celebra el Viernes Santo cuando las cornetas marcan la salida de las procesiones del día entre las que destaca el Abrazo de la Morquera (el encuentro entre Jesús y la Virgen de Dolores) camino del Calvario y la Procesión de la Muerte de Cristo ya por la tarde.

Semana Santa en Murcia

Domingo de Ramos en Cartagena | Imagen de Ventimiglia, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Murcia, una provincia pequeña y discreta, se convierte este año en uno de los destinos más recomendables en Semana Santa ¿por qué? Por una doble razón: por una parte, al caer tan tarde este año, nos encontraremos con una Semana Santa de lo más primaveral y Murcia en primavera es de una belleza floral inolvidable; eso y que en esta provincia hay hasta cuatro localidades famosas por sus celebraciones de Semana Santa: Jumilla, Lorca, Cartagena y Cieza; la de Jumilla es una de las más antiguas de España, en Lorca las procesiones más importantes tienen lugar el Viernes de Dolores, el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Viernes Santo, en Cartagena la Semana Santa es la fiesta local por antonomasia y en Cieza… no podemos dejar de pensar en los campos floridos de Cieza en primavera mezclados con la pasión de su Semana Santa.