Viaje al universo de un artista genial

No te lo puedes perder. Bolonia acoge la exposición europea más original: la dedicada a la creatividad de uno de los artistas más polifacéticos de nuestro siglo. David Bowie aterriza en MAMbo, el Museo de Arte Moderno de la ciudad, y se va a quedar allí solo hasta el próximo 13 de noviembre. Esta es una de las exposiciones de mayor éxito de los últimos años sobre uno de los artistas más atrevido, innovador e influyente del panorama musical contemporáneo. Un artista que nos dejo, pero no del todo.



La exposición salió de Londres en 2013 y ha pasado ya por Chicago, St. Paul, Toronto, París, Berlín, Melbourne y Groningen. MaMbo es su única etapa en Italia y también la última etapa de la retrospectiva internacional dedicada a David Bowie, creada por el Victoria and Albert Museum de Londres. Visitar la muestra es como un viaje a la naturaleza visionaria de Thin White Duke, el personaje y alter ego de David Bowie de 1976 identificado con su disco Station to Station. Un viaje que pasa por una serie de contenidos multimedia que nos permiten conocer el proceso creativo que más ha influido en la cultura contemporánea. Y todo a través de una mirada innovadora, la de este artista que ha dejado una huella imborrable en la cultura visual y pop de nuestra era.

Los creadores de la muestra, Victoria Broackes y Geoffrey Marsh, han seleccionado más de 300 objetos del archivo personal de este músico, que incluyen el traje de Ziggy Stardust de1972 diseñado por Freddie Burretti, fotografías del famoso productor y fotógrafo Brian Duffy, las portadas del sus álbumes realizadas por Guy Peellaert y Edward Campana, extractos de video y presentaciones en directo e incluso mobiliario creado para la gira Diamond Dogs de1974. Además de los artículos personales y de muchos textos originales de sus canciones escritas a mano, descubriremos trajes originales, fotografías, diseños de escenarios, discos y actuaciones raras, materiales que abarcan cinco décadas de actividad, recogidos y expuestos, por primera vez en exclusiva en Italia, todos del archivo de David Bowie.

La muestra es el retrato de un artista capaz de observar y reinterpretar la sociedad contemporánea con su mirada innovadora. Está divida por temas en tres secciones principales para poder explorar toda la energía teatral de Bowie. La primera sección es la de los primeros años de vida y la carrera de Bowie en Londres. La segunda sección muestra su proceso creativo y sus fuentes de inspiración. La tercera, es como un concierto en directo con material audiovisual y con os trajes y materiales originales del artista.

Además para completar la experiencia, el departamento de Educación MAMbo nos propone actividades para todos los públicos y edades, y ha organizado numerosos eventos relacionados con la exposición en la ciudad. Este es un proyecto especial y sin precedentes de entretenimiento educativo con actividades para niños, familias y adultos.

La exposición de puede ver de todos los días excepto los lunes, de 10 a 19 h., y los jueves hasta las 23 h. Además la colección permanente del museo ofrece al público una interpretación del arte italiano a través de la historia de la Galería de Arte Moderno de Bolonia y de sus posteriores adquisiciones, así como arte italiano contemporáneo. También la historia del edificio en el que se ubica el museo es curiosa, ya que fue una panadería de la ciudad del pan de Bolonia hasta1915, un edificio dedicado a la producción industrial hoy reconvertido en fabrica de las Artes. Te encantará.

