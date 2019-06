La historia de esta joven modista ha cautivado a miles de personas. La novela de María Dueñas, El Tiempo entre costuras, publicada en el año 2009 se ha convertido en un best seller con más de tres millones de ejemplares vendidos. La adaptación televisiva de esta ficción, emitida en Antena 3 Televisón, ha cosechado unos magníficos datos de audiencia y ha sido todo un evento, que llevaba a la audiencia a seguir fielmente las andanzas de Sira Quiroga de lunes a lunes. La trama de esta novela es pura ficción pero el trasfondo histórico y algunos de los personajes si existieron en su día. Los escenarios de Tánger y Tetuán en esos días fueron recreados con testimonios de personas que vivieron en el entonces Protectorado Español. Un pasado colonial en el norte de áfrica del que conocemos muy poco a día de hoy. Sira Quiroga, la protagonista de esta historia, se traslada primero a Tánger, poco antes del alzamiento, por amor a un hombre al que no conoce de verdad y por el que será traicionada. Sola, abandonada y con unas deudas que no puede afrontar se trasladará accidentalmente a Tetuán, capital del Protectorado Español en Marruecos. Nuevas amistades, nueva identidad y un taller de alta costura que llegará a ser muy importante en la trama posterior. Su vuelta a Madrid al terminar la Guerra Civil Española, con la guerra europea como trasfondo, la empujarán a dedicarse a un inesperado oficio muy arriesgado y a viajar a otra de las ciudades en las que discurre la novela, la capital de Portugal, Lisboa centro neurálgico y punto neutral en aquellos años convulsos.