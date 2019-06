The Inn at Christmas Place, donde todo el año es Navidad

Imagina un lugar en el que siempre fuera Navidad. En el que los adornos no tuvieran que quitarse de un año para otro sino que siempre decorasen las paredes, barandillas y estancias. Sin duda, sería un lugar soñado por muchos, en el cual el espíritu navideño vive de forma permanente 365 días al año, con todo lo que ello conlleva. Villancicos, chimeneas con calcetines colgados, árboles de Navidad, guirnaldas, múerdago, coronas de flores, lazos, regalos, candelabros, mesas decoradas, luces y más luces, dulces típicos navideños… y la lista continúa hasta reunir todo aquello que nos encanta de la Navidad. Suena divertido, ¿verdad? Pues bien, la primera opción es que no quites los adornos de tu casa en todo el año y que te arriesgues a que todas las visitas que lleguen a partir de febrero de miren raro. Y, la segunda opción, y más acertada, es pasar unos días alojado en el hotel The Inn at Christmas Place, que está en Estados Unidos. En concreto, en las montañas del este de Tennessee, destacando sobre ellas con su arquitectura bávara y sus extensos y bonitos jardines. En The Inn at Christmas Place todo el año es Navidad y tiene 145 habitaciones para que sus huéspedes lo comprueben de primera mano. Cuatro estrellas que se traducen en una decoración típica, clásica y sin mucho diseño ni giros modernos. La madera predomina en todas sus habitaciones y salones y los adornos de Navidad dan al hotel un toque acogedor que invita a sentarse enfrente de cualquiera de sus chimeneas a tener una agradable conversación. Tiene piscina cubierta y también al aire libre, jacuzzi, salón de juegos con futbolín, air hockey, mesa de billar y varias máquinas de arcade para los más pequeños. También hay gimnasio y un hilo de villancicos que ayuda a entrar en ambiente en tan solo unos minutos. El entorno en el que está es único, ya que además del paisaje se encuentra en Pigeon Forge, en Christmas Place, un lugar en el que se aglutinan decenas de tiendas de Navidad. Christmas Place se ha convertido en un pueblo al que acuden todos los habitantes de la región para comprar sus regalos y objetos de Navidad. Lleva abierto más de 25 años y una visita a cualquiera de sus tiendas, aunque sea verano, se trata de toda una experiencia navideña. Aquí podrás aprovechar a hacer tus compras de Navidad mientras te alojas en el hotel. Desde árboles de Navidad, hasta todo tipo de luces, ornamentos personalizados y todo lo que puedas necesitar para celebrar estas fechas, desde platos a candelabros o plantas. Está al lado de las Montañas Humeantes, un paisaje que acompaña ya haga un sol radiante o nieve sin parar. The Inn at Christmas Place es un lugar para soñar, para disfrutar en familia y para visitar cualquier mes del año, siempre que echemos de menos la Navidad. Porque lo bueno y lo que nos gusta no tiene por qué durar solamente unas semanas al año.